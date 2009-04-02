На Великдень і травневі свята призначені 26 додаткових потягів

Станом на 2 квітня «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових потягів на Великдень і травневі свята на найбільш популярні напрямки.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, Львівська і Придніпровська залізниці призначили по 5 потягів, Південна, Одеська, Донецька і Південно-Західна залізниці – по 4 потяги.