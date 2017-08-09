Консул перевіряє інформацію про зникнення групи українців у Фінляндії – МЗС
10:21, 09 серпня 2017Суспільство
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Фінські ЗМІ поширили інформацію, що група сезонних робітників з України зникла в районі містечка Тууповаара.
Консул України у Фінляндії перевіряє інформацію про місцезнаходження українців \ УНІАН
Консул перевіряє інформацію про зникнення групи українців, що перебувають у Фінляндії на сезонних роботах.
Читайте такожУ Фінляндії зникли 37 українців - ЗМІПро це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
«Консул України у Фінляндії перевіряє інформацію про місцезнаходження 37 українців чи навіть не 37, а просто групи українців, які перебувають у Фінляндії на сезонних роботах», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, фінські ЗМІ поширили інформацію, що група сезонних робітників у складі 37 українців і трьох естонців зникла в районі містечка Тууповаара у Фінляндії.
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