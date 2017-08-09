Консул перевіряє інформацію про зникнення групи українців у Фінляндії – МЗС

Консул перевіряє інформацію про зникнення групи українців, що перебувають у Фінляндії на сезонних роботах.

Читайте такожУ Фінляндії зникли 37 українців - ЗМІПро це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Консул України у Фінляндії перевіряє інформацію про місцезнаходження 37 українців чи навіть не 37, а просто групи українців, які перебувають у Фінляндії на сезонних роботах», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, фінські ЗМІ поширили інформацію, що група сезонних робітників у складі 37 українців і трьох естонців зникла в районі містечка Тууповаара у Фінляндії.