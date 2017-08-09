Суд у Криму тяжкохворому 76-річному пікетувальнику присудив 10 діб арешту

76-річному кримському татаринові, який страждає на хворобу Паркінсона, присудили 10 діб арешту.

Відповідне рішення ухвалив "суд" в окупованому Сімферополі, передає Крим.Реалії.

Активіста Сервера Караметова затримали 8 серпня за одиночний пікет біля будівлі суду, де слухалася справа лідера кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза.

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"Суд" окупантів визнав Караметова винним в опорі співробітникам поліції. Окрім того, за словами адвоката Миколи Полозова, Караметова оштрафували на 10 тис. рублів (близько 4200 грн) за пікет.

Щодо похилого кримськотатарського активіста Сервера Караметова, затриманого 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза, склали два адміністративних протоколи. Один - за "порушення порядку проведення одиночних пікетів", другий - за "опір співробітникам поліції".

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше.

Так, в День пам'яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адмінпротоколу.