В окупованому Криму затримано кримськотатарського активіста за одиночний пікет
В окупованому Росією Сімферополі під Верховним судом Криму затримано кримськотатарського активіста.
Російські поліцейські затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму в Сімферополі.
Про це повідомив у Facebook голова Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.
"Поліцейські затримали Сервер ага Караметова з одиночного пікету", - написав він.
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Активіст вимагав під будівлею суду, де відбувається засідання стосовно Ахтема Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого.
Караметов тримав плакат із написом: "Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терористи! Досить звинувачувати кримських татар".
«Сервер ага перед будівлею, де відбувається засідання стосовно Ахтема Чийгоза, вимагає його відпустити», - прокоментував фото пікету Смедляєв.
Адвокат, правозахисник Еміль Курбединов у своєму коментарі до того, що сталося, написав, що Караметов хворий.
«У Сервер ага порушена координація рухів. Він може лише ривками рухати руками і тілом! Тепер цей факт хочуть піднести як непокору?! Що виривався. Він води в стакан ледве зміг налити собі», - зазначив правозахисник.