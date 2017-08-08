В окупованому Криму затримано кримськотатарського активіста за одиночний пікет

Російські поліцейські затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму в Сімферополі.

Про це повідомив у Facebook голова Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Поліцейські затримали Сервер ага Караметова з одиночного пікету", - написав він.

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Активіст вимагав під будівлею суду, де відбувається засідання стосовно Ахтема Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого.

Караметов тримав плакат із написом: "Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терористи! Досить звинувачувати кримських татар".

«Сервер ага перед будівлею, де відбувається засідання стосовно Ахтема Чийгоза, вимагає його відпустити», - прокоментував фото пікету Смедляєв.

Адвокат, правозахисник Еміль Курбединов у своєму коментарі до того, що сталося, написав, що Караметов хворий.

«У Сервер ага порушена координація рухів. Він може лише ривками рухати руками і тілом! Тепер цей факт хочуть піднести як непокору?! Що виривався. Він води в стакан ледве зміг налити собі», - зазначив правозахисник.