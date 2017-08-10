У Криму фігуранта справи "українських диверсантів" засудили до 1 року і 8 місяців в'язниці

Затриманого на території тимчасово окупованого Криму українця Редвана Сулейманова засудили до одного року і восьми місяців позбавлення волі. Про це УНІАН повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Читайте такожЧубаров: "диверсант Сулейманов" був затриманий ФСБ близько трьох тижнів тому«Редвана Сулейманова засудили до одного року і восьми місяців позбавлення волі за ст.207 ч.2 Кримінального кодексу РФ - за завідомо неправдиве повідомлення про теракт», - повідомив адвокат.

Також Курбедінов повідомив, що сторона захисту Сулейманова має намір оскаржити вирок суду.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня 2016 року у своїй сторінці в Facebook народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про те, що Сулейманов був затриманий ФСБ РФ.

За день до того один з російських прокремлівських телеканалів показав відео допиту третього «українського диверсанта», якого затримано за нібито підготовку теракту в окупованому Криму.

Чоловік, який представився як Редван Сулейманов, який проживає в Запоріжжі, сказав, що в жовтні був нібито завербований як «агент української розвідки».