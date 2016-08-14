Смедляєв про сценарій ФСБ щодо подій на півострові: "терористом" мав стати кримський татарин (відео)

Про це заявив глава Центрвиборчкому Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передає Громадське.

За його словами, під час допиту, який опублікували російські ЗМІ, Сулейманов назвав неіснуючу адресу свого місця проживання.

"Якби людина проживала в Запоріжжі, вона б свою адресу, де проживала протягом багатьох років, назвала б точно. А не ту, яка в "Гугл" показує, що такого будинку в Запоріжжі немає. Є вулиця, але вона коротша", — сказав Смедляєв.

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На думку Смедляєва, Сулейманов був викрадений російськими силовиками і зараз потребує допомоги, адже після анексії з боку Росії на кримських татар здійсняється систематичний тиск. Викрадення та залякування також пояснює те, що з родичами Сулейманова не можуть зв'язатися.

"За їхнім сценарієм, терористом повинен бути кримський татарин. Сьогодні Крим став півостровом страху. Багато хто побоюється за життя своїх близьких. У Криму понад два десятки викрадених силовиками, і коли починаєш цікавитися— починаються погрози з боку силовиків", - сказав він.