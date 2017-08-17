Український хакер став свідком російського втручання в американські вибори

Український хакер під псевдонімом Profexer виступає свідком у справі про російське втручання в американські вибори. Про це пише видання The New York Times.

Ім'я хакера не розголошується. Відомо лише, що він розробляв різноманітні програми та продавав їх у так званому "даркнеті", тіньовому сегменті Інтернету. Одну з його розробок хакери і використали, щоб атакувати сайт американської партії. Чоловік сам прийшов у поліцію і надав всі необхідні дані. Тому зараз він є одним з основних свідків ФБР.

Це перший відомий приклад появи живого свідка, на тлі маси технічних деталей, які досі формували розслідування злому комітету демократів і викликали активні дебати. Українська поліція відмовилася розголошувати ім'я цієї людини або інші подробиці, крім того, що він живе в Україні і не був заарештований.

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Немає жодних доказів того, що Profexer працював, принаймні, свідомо, на розвідувальні служби Росії, на відміну від його шкідливого ПО.

Нагадаємо, звинувачення в тому, що Україна нібито втручалася в хід виборів президента в США з'явилися на сторінках видання Politico у статті "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій" журналіста Кеннета Фогеля на початку 2017 року.

Пізніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, відповідаючи на звинувачення про втручання Росії у вибори США, заявила, що змова Демократичної партії з урядом України, на її думку, підкріплена великою кількістю доказів.

"Якщо і є якісь докази змови в ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України", - сказала вона.

Посольство України в США спростувало подібні заяви.