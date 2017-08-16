Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist

Згідно щорічного дослідження, яке проводять експерти аналітичного підрозділу журналу "The Economist", Київ входить в десятку найменш комфортних для життя міст. Так, українська столиця займає 131-е місце зі 140.

Примітно, що за останні п'ять років Київ продемонстрував найстрімкіше зниження позицій. Його показники в рейтингу знизилися на 21,4%.

Як відзначають експерти видання, показники України демонструють певне відродження, яке, однак, перебуває під загрозою через безлади, економічну нестабільність та війни на Донбасі.

Найбільш непридатним містом для життя названий Дамаск (Сирія), він зайняв останнє, 140-е місце. У десятку найгірших також увійшли Лагос (Нігерія) і Тріполі (Лівія).

Читайте також119 безвізових країн: паспорт України піднявся у світовому рейтингу

А от лідером рейтингу вже сьомий рік поспіль став австралійський Мельбурн. Місто отримало оцінку 97,5 з 100 балів у рейтингу.

На другому місці - Відень (Австрія), на третьому - Ванкувер (Канада). При цьому вона відстає від Мельбурна всього на 0,1 відсоткового пункту, і всього на 0,2 і 0,3 процентного пункту відокремлюють канадський Ванкувер і Торонто.

Також у топ-10 увійшли Калгарі (Канада), Аделаїда (Австралія), Перт (Австралія), Окленд (Нова Зеландія), Гельсінкі (Фінляндія) і Гамбург (Німеччина).

Зазначимо, що столиця Росії Москва з минулого року не змінила своїх позиція в рейтингу, зберігши 80-е місце.

Як повідомляв УНІАН, Київ отримав статус одного з найдешевших міст світу для туристів. Київ став сорок шостим з найдешевших міст у світі.