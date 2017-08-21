У Дніпрі стартував Форум української молоді діаспори

21 серпня у Дніпрі розпочався VII Форум української молоді діаспори, який організовує Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО). Зібрання триватиме до 26 серпня і збере близько 700 діаспорян із понад 20 країн світу – Литви, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Німеччини, Пакистану та ін. У Дніпрі форум відбувається вперше. Разом із однолітками з України молодь діаспори працюватиме в секціях над питаннями інвестиційного клімату, евроінтеграційних процесів, розвитку молодіжної політики в нашій країні. Також учасники планують встановити рекорд України, створивши найбільший національний прапор, оздоблений петриківським розписом.

«Форум української молоді діаспори збирає представників українських молодіжних організацій з-за кордону, які є членами СКУМО. Ми також залучаємо найактивнішу та найталановитішу молодь з України. Очікуємо, що нам вдасться налагодити більш тісні контакти з представниками української діаспори, громадськими та молодіжними організаціями. Нам дуже приємно, що міський голова Борис Філатов запропонував зібрати СКУМО у Дніпрі», – зазначив президент Світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослав Гочак.

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За словами Бориса Філатова, місто доклало чималих зусиль, щоб прийняти масштабне зібрання. Та підтримка молоді наразі надважлива, адже саме молодим людям завтра розбудовувати Дніпро та Україну.

11 діаспорян приїхали в Україну на 2 дні раніше, щоб відвідати зону АТО. У перший день форуму для учасників влаштували екскурсію містом. Почали з музею АТО, адже багато молодих людей хотіли потрапити саме туди. Після фільму про події на сході деякі глядачі виходили із зали зі сльозами на очах.

«Отримали дуже сильні враження. Ми знаємо про АТО. Наша діаспора вболіває за Україну та стежить за новинами про кількість поранених, про політичну ситуацію загалом», – розповів Тарас Іванець із Литви.

Після відвідання музею учасники форуму прогулялися на пароплаві по Дніпру. Від краєвидів міста залишися у захваті. Молоді люди багато фотографувалися та заспівали українську пісню «Ти ж мене підманула».