В Одесі змінили начальника патрульної поліції

Начальником Управління патрульної поліції Одеси замість Михайла Білецького призначено Юрія Рибака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, сьогодні колективу патрульної поліції Одеси представили нового керівника - Рибака. Раніше він обіймав посаду заступника начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції в Києві.

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В ході представлення перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що Рибак майже з перших днів приєднався до формування і становлення патрульної поліції України.

«Це грамотний організатор і справжній управлінець. Упевнений, він гідно виконуватиме свої обов'язки і ефективно реалізовуватиме намічені кроки стратегічного розвитку», - зазначив Білошицький.

Новий глава патрульної поліції Одеси зазначив, що пріоритетними напрямками роботи вважає підвищення рівня безпеки громадян, посилення протидії вуличній злочинності, поліпшення організації діяльності Управління та розширення ефективної взаємодії з суспільством.

Як уточнили в прес-службі, Білецького, згідно з плановою ротацією, призначено керівником Управління патрульної поліції в Тернополі.

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Рибак - син Героя України, депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, якого в квітні 2014 року після мітингу, де він намагався зірвати прапор «ДНР» зі стіни будівлі міськради, викрали і вбили сепаратисти. За даними правоохоронців, депутата катували учасники угруповання Ігоря Безлера, відомого як «Біс».

Як повідомляв УНІАН, Михайла Білецького було призначено керівником УПП Одеси в грудні 2015 року.