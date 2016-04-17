Після деокупації одну з вулиць у Горлівці назвуть іменем проукраїнського активіста Рибака - Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що одну з вулиць тимчасово окупованої Горлівки назвуть іменем проукраїнського активіста, депутата міськради Володимира Рибака, вбитого терористами на початку окупації.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Два роки як з нами немає неймовірної людини - Героя України - Володимира Рибака. Такі як він змінюють хід історії - донецький Українець, який не захотів миритися з окупацією. І досі пам'ятаю очі його дружини - в них незламність та віра в майбутнє України", - зазначив президент.

Він висловив переконання, що настане час, коли іменем Рибака в Горлівці називатиметься центральна вулиця або площа.

"Бо ми ще обов'язково повернемось у нашу українську Горлівку і в наш український Донецьк...", - додав президент.

Він закликав українців пам'ятати про подвиг активіста.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2014 року терористи викрали депутата Горлівської міської ради Рибака, який намагався встановити Державний Прапор України на будівлі Горлівської райдержадміністрації.

Пізніше тіло Рибака та ще два тіла зі слідами жорстоких тортур було знайдено в річці Торець біля смт. Райгородок Донецької області. Одним з них виявився студент Київського політехнічного інституту Юрія Поправка, інший - 25-річний житель міста Стрий Львівської області Юрій Дяковский.

Всі вони були першими жертвами терористів на Донбасі.