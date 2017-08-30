На материковій Україні відкриють перший кримськотатарський клас

У селищі Новоолексіївка Херсонської області, що межує з анексованим Росією Кримом, відкриють клас із кримськотатарською мовою навчання.

Про це в коментарі для Крим.Реалії розповів постійний представник президента України в Криму Борис Бабін.

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«Це перший клас кримськотатарською мовою навчання на материковій Україні», – підкреслив він.

Бабін Борис зазначив, що має намір відвідати урочисте відкриття кримськотатарського класу 1 вересня.

«У Генічеському районі компактне розселення кримських татар. Там проживають, насамперед, жертви вторинних депортацій: люди, які поверталися в 70-роках у Крим, не могли туди потрапити або їх повторно депортували. І вони осідали біля Криму. На найближчих залізничних станціях в Крим: Новоолексіївка. Партизани. І так далі. Вони пов'язані з Кримом, до них також буде особливу увагу представництва», – зазначив Бабін.