Знову за парти: за роки незалежності кількість українських школярів стрімко скоротилася (інфографіка)

В Україні за роки незалежності кількість школярів скоротилася, так само як і умовне навантаження на вчителів (розрахунок: загальна кількість школярів на кількість вчителів).

Як свідчить статистика Corestone Corp., станом на 1991 рік в Україні було трохи більше 7 мільйонів учнів. До 2016 року їхня кількість зменшилася майже вдвічі. Таке скорочення відповідає скороченню населення, і зокрема - зменшенню кількості саме молодого населення. Варто врахувати, що дані за останніх 3 роки зазначено без АР Крим, Севастополя та частини зони проведення АТО.

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Водночас, наповненість класів дуже різниться у містах та селах: якщо у місті середня кількість учнів в класі становить 25 осіб, то у сільській місцевості – 13. Ймовірно, система освіти недостатньо швидко адаптується до процесів урбанізації.