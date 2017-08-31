Російська пропагандистка розповіла, як її затримали в Києві

Видворена з України російська журналістка-пропагандистка "Первого канала" Анна Курбатова розкрила деякі подробиці її затримання в Києві.

Вона розповіла, що її нібито привезли у приміщення без вивісок і почали допитувати, передає Рідус.

"Мені спочатку почали ставити якісь навідні запитання, що я тут роблю, почали питати, яким я вважаю конфлікт на Донбасі, що я щодо цього думаю", – розповіла пропагандистка РФ.

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"Найголовніше, що конфлікт на Донбасі ми назвали громадянською війною, а не російською агресією. Мені дуже довго пояснювали, що ми повинні називати це тільки російською агресією", – додала Курбатова.

Як повідомляв УНІАН, журналістку пропагандистського телеканалу Анну Курбатову видворили з України і заборонили в'їзд на територію нашої держави на три роки. У СБУ повідомили, що рішення було ухвалене через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України.

Раніше низка російських ЗМІ повідомила про нібито викрадення в Києві журналістки пропагандистського "Первого каналу" Курбатової.