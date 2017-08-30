РосЗМІ повідомили про викрадення в Києві журналістки пропагандистського "Первого канала"

Журналістка російського пропагандисткого "Первого канала" Ганна Курбатова була викрадена у Києві 30 серпня. Про це передає РІА Новости, посилаючись на прес-службу телеканалу.

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"Підтверджуємо (цю інформацію, — Ред.)", — повідомив співрозмовник російського агентства.

Водночас, УНІАН поки не вдалось отримати коментар чи інформацію з цього приводу у Службі безпеки України.

Раніше Курбатова потрапила до бази українського сайту "Миротворець" через антиукраїнську пропаганду, зокрема, маніпулювання інформацією та підготовку тенденційного сюжету про парад на День Незалежності України.