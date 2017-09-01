Чи подобалося вам у школі? – опитування УНІАН

11:46, 01 вересня 2017
Суспільство
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1 вересня школярі по всій Україні знову йдуть до школи, а їхні батькі готуються пригадувати отримані колись у школі знання.

Чи подобалося вам у школі / фото УНІАН

Сьогодні 1 вересня, а, значить, в українських школах починається новий навчальний рік

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Нинішні школярі відчувають різні емоції щодо навчання - хтось вважає його ледь не каторгою, хтось відверто нудьгує, а хтось навпаки рветься до знань.

Втім, і для батьків це нелегкі часи - доведеться витрачатися на підготовку дитини до школи, а також пригадувати усе те, що колись вчив у школі, щоб допомогти своїй дитині.

Тож з нагоди 1 вересня УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, чи подобалося їм у школі.

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Теги: #опитування УНІАН#1 вересня#навчання у школі