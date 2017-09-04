У Сумах близько 500 людей влаштували "день велосипеда"

У Сумах сьогодні, 3 вересня, близько 500 активістів різного віку взяли участь в акції «Велодень», нагадавши міській владі про невиконану обіцянку реалізації в обласному центрі програми «Два колеса».

Як повідомив УНІАН громадський активіст Сергій Малюк, захід проводився до Дня міста, що відзначали в Сумах цими вихідними.

Читайте такожУ Києві пройшла акція "велосипедом на роботу" (фото, відео) Учасники акції проїхали за маршрутом: вулиця Харківська – вул. Прокоф’єва – вул. Героїв Сумщини – Набережна річки Стрілка – Покровська площа – вул. Харківська.

«Мета заходу – пропаганда здорового способу життя, безпека на дорозі, а також нагадати владі про необхідність створення у місті велоінфраструктури в рамках програми «Два колеса» (адже в Сумах і досі не створені велодоріжки), яку ухвалили ще у 2012 році. Також активісти вимагають обмежити швидкість автотранспорту в межах обласного центру до 50 кілометрів на годину, як у багатьох містах Європи», – зазначив Малюк.

Акція «Велодень» в Сумах проводиться з 2009 року, три-чотири рази на рік. Цьогоріч це вже третій велопарад: перший був у травні, а останній планують провести у листопаді на День пам’яті загиблих у ДТП.