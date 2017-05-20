У Києві "Велодень" вперше пройшов на оновленому велотреку

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Велодні і дав старт велопараду, який влаштувала велоспільнота столиці.

«Ми дуже раді, що Київ поступово стає велостолицею. Все більше людей використовують велосипед, прямуючи на роботу чи відпочинок. Наше завдання – щоб велосипед у Києві був такий же популярний, як в Голландії, де велосипедів набагато більше, ніж автівок», – зазначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що наразі Київ не зовсім зручний для пересування велосипедом. Але столична влада поступово розвиває велоінфраструктуру.

«Ми плануємо розширити перелік велосипедних маршрутів у місті та запровадити експеримент – облаштувати велосипедні доріжки на вулицях, де є виділені смуги для громадського транспорту, як це реалізовано в багатьох країнах», – підкреслив Віталій Кличко.

«Дуже добре, що стільки людей сьогодні долучилися до Велодня. Всі ми любимо своє місто, любимо спорт і велосипеди», – зазначив мер Києва.

Після спілкування з велосипедистами та пресою, мер Києва на чолі однієї з колон попрямував з Софійської площі до оновленого велотреку, де дав старт першим змаганням.

«Я з великою радістю вітаю учасників перших змагань на оновленому Київському велотреку! А також вітаю шановних ветеранів велоспорту, які сьогодні тут з нами!» – звернувся до присутніх Віталій Кличко.

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Він зазначив, що сьогодні – особливий день для всіх киян.

«Ми пам’ятаємо, в якому стані тут все було, коли ми разом з вами прийшли сюди навесні 2014 року. І пам'ятаю, як мало хто вірив, що можливе таке відродження велотреку. Тоді говорили, що хоча б прибрати на ньому сміття і не дати забудувати. Нам все вдалося. І я вітаю всіх з тим, що наш Київський велотрек отримав нове життя – велике, успішне, спортивне!» – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що оновлений велотрек – це сучасний спортивний об’єкт, на якому починається відродження київського велоспорту. «Починається сьогодні. З перших змагань. Я бажаю всім успіху!» – наголосив Віталій Кличко.