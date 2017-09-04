Адвокати зниклого українця Гриба допускають, що його можуть катувати

Адвокат родини зниклого в Білорусі Павла Гриба Євгенія Закревська звернулася до ЄСПЛ, оскільки через хворобу зниклого існує загроза його життю в місцях несвободи на території Росії, де він ймовірно зараз перебуває. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.

"Ми звернулися до Європейського суду з прав людини щодо застосування термінових заходів у порядку правила 39. Тобто, ми вважаємо, що Російська Федерація порушує такі права Гриба, як право на свободу і непіддання тортурам", - заявила Закревська.

Вона пояснила, що нині існує пряма загроза життю Гриба через те що він має діагноз "портальна гіпертензія", що зумовлює щоденне прийняття необхідних ліків і спеціальної дієти, без чого існує ризик смерті.

Вона також додала, що Гриб вже 11 днів як зник. Ймовірно він знаходиться в слідчому ізоляторі УФСБ в Краснодарському краї РФ в м. Краснодар. На запит до силових структур РФ ні адвокат, ні родина Гриба не отримали жодної відповіді.

Також Закревська заявила, що єдині офіційні відповіді отримала від Держприкороднслужби України та від прикордонників Білорусі: що він перетнув кордон з Білоруссю і що в Білорусі прикордонники його не затримували і він дістався до місця призначення - міста Гомеля.

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Разом з тим батько Павла, Ігор Гриб розповів, що швидше за все, прикордонники сусідньої країни не договорюють правди.

Він пояснив, що коли 25 серпня приїхав у Гомель шукати сина, то спочатку звернувся до патрульних міліціонерів. Коли вони ввели на своєму планшеті в базі розшукуваних осіб ім'я його сина, то він випадково побачив, що він розшукується УФСБ РФ по Краснодарському краю.

Проте згодом він отримав від білоруських прикордонників відповідь, що його сина не затримували.

Ігор Гриб робить з цього висновок, що його син був у базі розшукуваних осіб прикордонної служби Білорусі, проте з якихось причин йому дали дістатися до Гомеля, де, ймовірно, він був затриманий вже іншими силовиками, скоріше за все ФСБ РФ.

Окрім того, родина Гриба та його адвокат звернулися до влади РФ невідкладно повідомити місце утримання Павла Гриба, повідомити, в чому його обвинувачують, який у нього стан здоров'я, забезпечити йому належний медичний догляд, доступ до нього українського консула та незалежного адвоката.

Від влади Білорусі вони вимагають забезпечити належне розслідування насильницького зникнення Гриба та співпрацю з силовими структурами України щодо розшуку і повернення зниклого в Україну.

Від української влади вони вимагають домогтися зустрічі Гриба з українським консулом та/або уповноваженим ВРУ з прав людини.

Також Закревська додала, що наразі жодної інформації від РФ стосовно зниклого вона не отримала, не дивлячись на відповідні звернення.

Білоруська ж сторона поки що лише зареєструвала заяву родичів про його зникнення.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення його 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла Гриба під вартою у спецустановах в цій країні.

ЗМІ писали, що Павла Гриба можуть утримувати в Краснодарі в місцевому відділенні ФСБ РФ.

30 серпня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що українським дипломатам ще не вдалося встановити контакти з російськими з приводу зникнення Павла Гриба.