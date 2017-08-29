Зниклий в Білорусі син українського офіцера може знаходитися у ФСБ у Краснодарі – ЗМІ

Зниклий син члена громадської ради Держприкордонслужби України, 19-річний Павло Гриб, може перебувати у Краснодарі у місцевій ФСБ, пише «Єврорадіо».

«Такі випадки вже були. Потім людина з’являлась в Росії і робилася заява з боку ФСБ, що людина сама переїхала кордон. Сама, добровільно приїхала на територію Росії і сама здалася російській владі, бо дізналася, що знаходиться в розшуку. Схема, яка буде застосована для пояснення того, як цей хлопець, якщо це все ж з’ясується, виявився на території Росії, буде схожою», - припустив російський адвокат Марк Фейгін.

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При цьому видання повідомляє, посилаючись на неофіційну інформацію, що Павло Гриб дійсно знаходиться в Краснодарі, в місцевій ФСБ.

«Але офіційно нам цього не підтвердили. Хоча і не спростували. Прес-офіцер УФСБ РФ по Краснодарському краю настійно порадив дзвонити за коментарями до Москви», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, 19-річний Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня. Його батько, член громадської ради при Державній прикордонній адміністрації ДПСУ, радник голови синодального управління військового духовенства УПЦ КП, офіцер-прикордонник запасу Ігор Гриб підозрює, що Павла викрала ФСБ Росії.

За даними ТСН, Павло Гриб переписувався у соцмережі з 17-річною дівчиною з Сочі. Та пізніше розповіла журналістам, що її шантажували співробітники спецслужб. Саме дівчина призначила Грибу зустріч у Гомелі.