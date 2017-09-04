Кожному третьому українцю відмовляють у візі в Канаду - посол

За перші три місяці цього року Канада відмовила у візі 34% українців. Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми зараз маємо катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах. Критично великий відсоток відмов. Якщо в минулому році кількість відмов зменшилася і дійшла до 24%, то в цьому році в першому кварталі ми мали 34% відмов українцям у канадських візах", - повідомив він.

На його думку, це наслідок застарілої оцінки українців і пов'язаних з цим міграційних ризиків, які панують в консульствах і посольствах.

"І мені здається, що безвізовий режим з Європейським Союзом має підштовхнути наших канадських друзів до того, щоб переосмислити цю історію. Україна зараз не входить в число країн з найбільшими високими міграційними ризиками", - каже посол.

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У той же час, за його словами, незважаючи на великий відсоток відмов у візах, вдалося досягти позитивних зрушень.

"Канада істотно скоротила час на розгляд візових документів. Зараз середній час розгляду візових документів в канадському посольстві коливається на позначці 5-6 робочих днів. Можливо, до 7 робочих днів. Це значно кращий показник, ніж у більшості країн, де Канада видає візи" , - розповів Шевченко.

16 червня канадський депутат від "Ліберальної партії" Борис Вжесневский закликав скасувати візи для українців, слідом за ЄС.