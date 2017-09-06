Військові психологи з США навчають українських фахівців

Фахівці Об'єднаного агентства по відновленню персоналу Збройних сил США допоможуть створити в Україні систему психологічного супроводу військовослужбовців, які перебували в заручниках, побували в полоні або пережили тортури, а також для членів їх сімей. Про це заявила заступник директора Об'єднаного агентства Барбара Тренкер під час візиту в 27-ту окрему бригаду Національної гвардії України у вівторок, йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає 112.ua.

Читайте такожВійськовий парад у Києві: разом з українцями Хрещатиком крокували бійці з армій країн-союзників (фоторепортаж)

Зокрема, протягом 5-6 вересня фахівці будуть проводити тренінг для більш ніж 40 психологів Нацгвардії, Збройних сил, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби України.

"Протягом кількох найближчих днів ми будемо працювати в Україні над питаннями реінтеграції таких осіб, які були в полоні, пройшли примусову ізоляцію або піддалися тортурам...Ми дуже сподіваємося, що зможемо допомогти Україні побудувати систему реінтеграції персоналу як військового, так і службовців, які працюють в цій сфері", - сказала Б. Тренкер.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві оборони України заявили, що хочуть до кінця року запровадити ще 41 стандарт НАТО в якості національних стандартів.