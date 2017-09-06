В офісі власника ФК "Карпати" проводять обшуки - ЗМІ

У головному офісі власника ФК «Карпати» Петра Димінського правоохоронці проводять обшуки та тривають слідчі дії. Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що біля офісу стоїть автобус із правоохоронцями в повному екіпіруванні. А сам офіс зачинений.

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Самі співробітники не коментують ситуацію, при цьому місцеві слідчі посилаються на те, що обшук проводять київські колеги.

Як повідомляв УНІАН раніше, апеляційний суд Львівської області5 вересня змінив міру запобіжного заходу працівнику служби охорони львівського бізнесмена, президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрію Борщу із перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт.

18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці. Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ.

У той же час родичі загиблої стверджують, що за кермом перебував сам Димінський. 22 серпня радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому.

Втім, за словами Геращенка, Димінський, який мав статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви. 23 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести ряд слідчих дій. Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.