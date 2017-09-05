Охоронця Димінського випустили з СІЗО під домашній арешт

Апеляційний суд Львівської області сьогодні, 5 вересня, змінив міру запобіжного заходу працівнику служби охорони львівського бізнесмена, президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрію Борщу із перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за рішенням суду Борщ зобов’язаний з’являтися на виклики слідчих та судові засідання, йому заборонено спілкуватися з представниками потерпілої сторони, він повинен здати свій закордонний паспорт.

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Франківський відділ поліції зобов’язали виконати рішення суду 5 вересня. У випадку не дотримання умов йому буде змінено міру запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. У той же час родичі загиблої стверджують, що за кермом перебував сам Димінський.

22 серпня радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому.

Втім, за словами Геращенко, Димінський, який мав статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести ряд слідчих дій.

«Я абсолютно чітко заявляю про те, що чоловік, який заявив, що він був водієм, за кермом на той момент не був. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», - сказав генпрокурор.

Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.