Інформація, яку добувають розвідники, є запорукою перемоги над агресором - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак привітав воєнних розвідників з професійним святом та заявив, що інформація, яку вони здобувають є запорукою перемоги України над агресором. Як повідомляє УНІАН, текст привітання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВолонтери-розвідники показали російські військові бази в окупованому Криму (фото, відео)"Шановні військовослужбовці, працівники та ветерани воєнної розвідки! Прийміть щирі, сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня воєнної розвідки!

Розвідники є авангардом Збройних сил України, які не раз доводили, що віддані військовій присязі, Українському народові та Україні. Високий професіоналізм та витримка воїнів-розвідників дозволяють їм виконувати найскладніші та найвідповідальніші завдання, навіть у такий нелегкий для нашої держави час в умовах агресії РФ. Розвіддані та інформація, які вони здобувають, є одними з ключових компонентів ведення бойових дій та запорукою нашої перемоги над агресором. І хоча їх робота непомітна для більшості людей, але вкрай необхідна", - заявив міністр.

Він також наголосив на тому, що у ході проведення антитерористичної операції воєнна розвідка стала прикладом самовідданості та самопожертви заради Батьківщини.

"З болем у серці згадуємо розвідників, які поклали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, за своїх дружин і дітей, батьків та друзів.

Висловлюю глибоку повагу ветеранам воєнної розвідки за їх бойовий і трудовий досвід, значний внесок у військово-патріотичне виховання молоді.

Я бажаю всьому особовому складу, ветеранам та вашим родинам міцного здоров'я, достатку та благополуччя! Переконаний, що ви і надалі будете прикладом високого професіоналізму та патріотизму. Слава воєнній розвідці! Слава Україні!", - резюмував Полторак.