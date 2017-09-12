Кличко проінспектував дві нові школи в Дарницькому районі, які відкрили цього року

Всі нові школи, які здаються в експлуатацію, повинні бути сучасними і відповідати найвищим стандартам. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції новозбудованої початкової школи гімназії «Київська Русь» в Дарницькому районі.

«Ми перебуваємо в ультрасучасній школі, яка була відкрита 1 вересня. Можу без перебільшення сказати, що я пишаюся, що ми відкриваємо такі школи. Це – стандарт. Ми показуємо, якими мають бути навчальні заклади столиці», – наголосив Віталій Кличко.

Гімназія «Київська Русь» з поглибленим вивченням історії та культури слов’янських народів була відкрита в Дарницькому районі у 2013 році. Однак згодом постала потреба у розширенні закладу. Будівництво початкової школи розпочалося у серпні минулого року. На території гімназії побудували корпус початкової школи на 22 класи – на 660 дітей.

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При будівництві були застосовані новітні технології з енергозбереження, встановлені LED-світильники, класи облаштовані сучасними інтерактивними дошками. Також влаштоване покриття з екологічного лінолеуму, стеля системи ARMSTRONG, збільшено площу вікон у спортивній залі. Споруджено систему відеоспостереження. Загалом, нині в гімназії навчаються 1348 учнів.

Гімназія створена за новими будівельними нормами та має відмінну матеріально-технічну базу: профільні кабінети із найсучаснішим обладнанням, просторі коридори, дві спортивні, гімнастичну та тренажерну зали, басейн, стадіон, два баскетбольних та волейбольних майданчики, бібліотеку, кабінети лікаря, логопеда, психолога, велику сучасну їдальню.

«Дуже важливо, щоб у спальних районах міста, де велика кількість мешканців, була і належна інфраструктура – школи, дитячі садки, лікарні. І ми робимо все для цього», – додав Віталій Кличко.

Мер Києва також відвідав ще одну школу в Дарницькому районі, яка відкрилася 1 вересня. Зокрема, за рахунок інвестиційних коштів збудували початкову школу № 333. Тут працюватимуть 12 класів на 360 місць.

Віталій Кличко нагадав, що загалом 1 вересня в Києві відкрилися 3 нові школи. Крім двох шкіл у Дарницькому районі, також школа в Солом’янському районі столиці на 720 місць.

«Три нові школи за рік – це найкращий показник за останні 12 років у столиці. І на сьогодні – найкращий в Україні», – додав столичний голова.

Мер Києва наголосив, що кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах столиці щорічно збільшується. Зокрема, за останні три роки кількість школярів у столиці зросла на понад 22 тисячі. Віталій Кличко підкреслив, що саме тому відкриття нових шкіл у різних районах Києва є важливим завданням для столичної влади.

Як повідомляв УНІАН, уряд України в рамках проведення освітньої реформи починає реалізацію перших пілотних проектів програми "Нова українська школа", а також дає старт модернізації початкової освіти і виділяє на ці цілі 1 млрд грн.