На Житомирщині 13-15 вересня відбудуться антитерористичні навчання

У Житомирській області 13-15 вересня відбудуться антитерористичні навчання. Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Антитерористичні навчання пройдуть на території Житомира та області. Тренування, що відбудуться в умовах максимально наближених до реальних, організовує Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Житомирській області за участі Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, прикордонників та ЗСУ. Управління СБУ в Житомирській області закликало мешканців, які проживають у районі проведення навчань, з розумінням поставитися до можливих незручностей та зберігати спокій.

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«У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання інформації щодо протиправних дій невідомих осіб, просимо негайно повідомляти правоохоронцям за номерами телефонів (0412) 47-21-25 та (096) 563-02-07 (черговий УСБУ) або 102»,- зазначають в СБУ.