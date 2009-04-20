Єврокомісія створила групу експертів з питань платіжних систем
22:27, 20 квітня 2009Суспільство
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Рішення було схвалено сьогодні
Європейська комісія створила групу експертів з питань ринкових платіжних систем.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.
“В галузі платежів і, зокрема, в контексті Єдиної європейської платіжної зони, ми маємо зростаючу потребу в регулярному залученні зацікавлених сторін на якомога більш ранніх стадіях схвалення рішень”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКРІВІ.
Місією групи буде допомога Єврокомісії в підготовці законодавчих актів в галузі платіжних систем.
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