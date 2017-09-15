"Для мене це - бл*ді. Все, крапка!": відомий режисер "пройшовся" по українських гастролерах

Український і кримськотатарський режисер і актор Ахтем Сєїтаблаєв жорстко висловився про українських артистів, які гастролюють в Росії. Своїми думками він поділився в інтерв'ю "Апострофу".

"Я нікого не засуджую, я висловлюю свою думку. Просто я хочу називати речі своїми іменами. Я переконаний в тому, що ті персонажі, які розповідають, мовляв, мистецтво поза політикою, хочуть тупо заробити грошей. І вони нікого не втрачали, у них ніхто не загинув, їх друзі не беруть участь ні у волонтерському русі, ні в житті країни. Вони живуть так, як вони жили завжди, і не хочуть нічого міняти. Я всім бажаю здоров'я і так далі, просто для мене це – бл*ді. Все, крапка, кінець фрази", - резюмував він.

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Нагадаємо, що актор і режисер Ахтем Сєїтаблаєв 12 років (з 1992 по 2004 роки) жив і працював в Криму у Сімферопольському державному кримськотатарському академічному музично-драматичному театрі. З 2003 року почав зніматися в кіно, в 2005-му змінив Сімферопольський театр на Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра у Києві, а з 2007 року виступив вже як кінорежисер.