Дівчинка, яка постраждала при пожежі в одеському таборі, вивела з будівлі 8 дітей - ЗМІ

В обласній дитячій лікарні проходить лікування учасниця хореографічного ансамблю Катерина Ной, яка під час страшної пожежі в дитячому таборі «Вікторія» рятувала своїх молодших товаришів. Про це повідомив депутат міськради Олександр Іваницький, повідомляє Думская.

За його словами, Катерина Ной вивела з палаючого корпусу дітей віком від 8 до 10 років. Сама при цьому отримала опіки ніг і верхніх дихальних шляхів.

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«Ця дівчинка-герой, її батьки - великі люди, які виховали Людину з великим серцем! І у нас є майбутнє з такими людьми! Катя Ной врятувала з палаючого корпусу, вісім дітей від 8 до 10 років. Сама отримала опік ніг і верхніх дихальних шляхів. Коли привезли її в лікарню, втратила свідомість. Зараз знаходиться в реанімації обласної дитячої лікарні на Слобідці, йде на поправку», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.

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16 вересня перед будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від мера Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталися зіткнення з правоохоронцями. За фактом сутичок біля мерії поліція почала розслідування.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Степанова, в області у зв'язку із загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.