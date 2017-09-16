Під мерією Одеси вибух, бійки і сльозогінний газ: люди вийшли на пікет через загибель дітей в таборі

В Одесі сьогодні ввечері городяни мітингують під будівлею міської ради, вимагаючи зустрічі з мером Геннадієм Трухановим і його пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі «Вікторія».

Читайте такожЧисло жертв пожежі в одеському дитячому таборі зросло до трьохЯк передає кореспондент УНІАН, біля мерії зібралися кілька сотень обурених людей - в основному, активісти, батьки дітей, які відпочивали в комплексі «Вікторія». Люди намагаються зайти до міськради, проте їх туди не пускає муніципальна охорона.

До мітингувальників вийшли представники КП «Муніципальна безпека» і керівник департаменту оборонної роботи міськради Григорій Зубов. Останній спробував переконати присутніх у тому, що ніхто з попередників Труханова не робив для міста більше. Однак його відразу ж освистали, облили напоєм «Пепсі-кола» й зажадали, щоб він передав меру їхню вимогу про зустріч.

Мітингувальники спорудили меморіал біля мерії й поклали квіти та іграшки.

Не дочекавшись ні мера Труханова, ні його заступників, громадські активісти почали штурм будівлі. Вони спробували піднести до будівлі шини й «налягти на двері». Відразу ж на місце прибула значна кількість, кілька автобусів, спеціально екіпірованих співробітників поліції. Останні почали фізично відтісняти активістів, потім застосували сльозогінний газ, змусивши тим самим дещо відійти людей. Однак облога будівлі триває.

За словами заступника начальника регіонального главку Нацполіціі Сергія Махотіна, який перебуває на місці подій, на даний момент затриманий вже не лише директор «Вікторії» Петрос Саркісян, а і його заступник. «На місці НП тривають слідчі дії», - сказав Махотін.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали директора комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, відсторонені від виконання обов'язків ряд чиновників.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку із загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено жалобу.