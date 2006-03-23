Міліціонер визнав, що стріляв у спину активістові “Пори” Олександру ГЛОБЕНКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського блоку “ПОРА-ПРП”, про це сьогодні під час зустрічі з представниками партії повідомив керівник Головного управління МВС у м. Києві Віталій ЯРЕМА. Він визнав, що в нічному інциденті, коли було тяжко поранено активіста “Пори”, винен співробітник міліції.

В.ЯРЕМА повідомив, що вчора сержант Віктор СИЧ зізнався, що спершу вводив в оману керівництво, заявляючи, нібито О.ГЛОБЕНКО робив спроби напасти на нього і відібрати табельну зброю, та визнав, що стріляв у спину активістові “Пори”.

Керівник столичної міліції підкреслив, що його теж було введено в оману і вибачився за цей інцидент. За словами В.ЯРЕМИ, зараз В.СИЧ перебуває у камері попереднього ув’язнення, порушено справу, слідство продовжується.

Водночас, керівник прес-служби блоку Олена ЗВАРИЧ повідомила УНІАН, що вчора було розповсюджено не правдиву інформацію – стріляв не співробітник МВС України Олександр ШУМЕЙКО, а сержант В.СИЧ.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці “Пора” заявила, що 22 березня о 1.35 у Києві по вул. Горького 150а співробітник МВС України Олександр ШУМЕЙКО тяжко поранив із табельної вогнепальної зброї сімнадцятирічного активіста Громадянської партії “Пора” студента Національного аграрного університету О.ГЛОБЕНКА. За версію “Пори”, причиною переслідування юнака стало лише те, що він із напарником розклеював листівки «ПОРА за Кличка!». Правоохоронець вистрілив у спину О.ГЛОБЕНКУ, коли він лежав обличчям вниз і не виявляв ніякого спротиву, тоді як міліціонер намагався одягнути на нього наручники, заявили у прес-службі Київського міського штабу Блоку Віталія Кличка “ПОРА-ПРП”.

Водночас, за словами керівника Центру громадських зв’язків Головного управління МВС в місті Києві Володимира ПОЛІЩУКА, правоохоронець вистрілив в активіста “Пори” під час його переслідування. В.ПОЛІЩУК підкреслив, що один з міліціонерів здійснив постріл, оскільки «хлопці не виконували їхні вимоги». При цьому він зауважив, що постріл був здійснений у груди під час переслідування.

Прокуратура Голосіївського району Києва порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки), стосовно співробітника відділу Державної служби охорони при Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві, який поранив активіста “Пори”.