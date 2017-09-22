Питання вичерпане: Анджеліна Джолі розлютилася, коли її запитали про Бреда Пітта

Зараз Анджеліна Джолі всюди з'являється і веде напружену світське життя. І не тому, що їй дуже подобається такий спосіб життя – просто того вимагає промо фільму «Спочатку вони вбили мого батька», режисером якого виступила зірка.

Проте журналісти запитують її не так про фільм, як про особисте життя, що цілком природно. Кілька днів тому Джолі побувала в гостях на шоу Nightline каналу ABC. І коли ведучі стали питати її про стосунки з Бредом Піттом, Енджі розлютилась і відмовилася на ці питання відповідати. Що саме сталося, можна судити тільки за словами очевидців – цей фрагмент запису телепередачі вирізали і в ефір він не потрапив.

«Складно повірити, що Анджеліна не знала, що їй будуть задавати подібні питання. Провідні просто виконували свою роботу», — так прокоментував ситуацію один із співробітників ABC. Після розлучення Анджеліна протягом декількох місяців зберігала мовчання, а потім дала цілу серію досить відвертих інтерв'ю різним авторитетним виданням, пише видання "Ліза".

Їй здається, що це питання вже вичерпано, але журналісти і люди вважають інакше. Всі хочуть знати: як зараз поживають її діти? Зрозуміло, що багато складнощів, але люди цікавляться, як вона їх долає.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в серпні Джолі перервала своє довге мовчання і дала авторитетному виданню Vanity Fair велике і відверте інтерв'ю.