«Хоум Кредит Банк» вирішив не виплачувати дивіденди за 2008 рік

На загальних зборах акціонерів ВАТ «Хоум Кредит Банк», що відбувся 24 квітня прийнято рішення не виплачувати дивіденди за 2008 рік.

Як повідомляє прес-служба банку, з одержаного прибутку в 6,411 млн. грн., 0,390 млн. грн. бути спрямовано до резервного фонду банку, а 6,021 млн. грн. акціонери вирішили залишити нерозподіленими.

Також на зборах було ухвалено рішення про призначення Асіма ЮЗБАШИОГЛУ головою наглядової ради (НР) «Хоум Кредит Банк».

За даними прес-служби, Фрідріх ВАЙС, який донедавна обіймав посаду голови НР, за рішенням акціонерів очолить Home Credit Kazakhstan.

Довідка УНІАН. ВАТ «Хоум Кредит Банк» (раніше ЗАТ "Агробанк") засновано в грудні 2002 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 1,773 млрд. грн., зобов`язання – 1,450 млрд. грн., власний капітал – 323,157 млн. грн., статутний капітал - 307,350 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ «Хоум Кредит Банк» в 2008 році становили 3,775 млн. грн.

100% акцій банку володіє компанія Home Credit B.V. (Нідерланди). Home Credit Group є членом провідної міжнародної фінансової Групи компаній PPF.