Росія заселяє окупований Крим росіянами з інших регіонів всупереч Женевській конвенції – доповідь ООН

В Організації Об'єднаних Націй констатують, що в окупованому Криму змінюється демографічна структура у результаті безперервного припливу до півострову громадян Російської Федерації.

Про це йдеться у тематичній доповіді "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

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"Демографічна структура Криму продовжує змінюватися, головним чином у результаті безперервного припливу до Криму громадян Російської Федерації, який почався після референдума 2014 року. Більшість цих осіб – пенсіонери, державні службовці та військовослужбовці з сім’ями. Станом на кінець 2014 року. у Криму знайшли притулок близько 13200 ВПО, які втекли від конфлікту на сході України", - стверджується у доповіді.

"За даними Федеральної служби державної статистики Російської Федерації, на 1 січня 2017 року населення Кримського півострова збільшилося порівняно з переписом, проведеним у вересні 2014 року, на 56 152 чоловік і склало 2 340 921 чоловік. За цей період населення міста Севастополь, де базується Чорноморський флот, зросло з 393 304 до 428 753 чоловік, або на 8%", - заявляють в ООН.

При цьому, наголошується, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини нагадує, що ст. 49 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни встановлює, зокрема, що «Окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого цивільного населення на територію, яку вона окупує».