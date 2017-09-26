Екс-"беркутівцю", який досі працює у поліції, загрожує вісім років в’язниці за розгін студентів на Майдані
12:12, 26 вересня 2017Суспільство
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Йому інкримінують силовий розгін студентського Майдану та перевищення службових повноважень і перешкоджання роботі журналістів.
Наразі Марчук на волі під особистим зобов'язанням / скріншот
Колишньому бійцю «Беркут» Руслану Марчуку загрожує позбавлення волі, терміном на 8 років, йдеться у сюжеті ТСН.
Екс-беркутівцю інкримінують силовий розгін студентського Майдану 30 листопада 2013 року, перевищення службових повноважень і перешкоджання роботі журналістів.
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Однак, зараз Марчук на свободі під особистим зобов’язанням і продовжує працювати в поліції у званні старшого лейтенанта.
Экс-беркутовцу Руслану Марчуку грозит восемь лет за решеткой
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