Пожежа в одеському таборі: суд відпустив з-під варти виховательку під поручительство нардепів

В Одесі сьогодні апеляційний суд відпустив з-під варти під поручительство двох народних депутатів виховательку табору «Вікторія», де внаслідок пожежі ввечері 15 вересня загинули діти. Як передає кореспондент УНІАН, суд скасував рішення про утримання в СІЗО 23-річної виховательки Наталії Янчик.

Як поручителі виступили народні депутати Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

За словами самої Янчик та її адвоката, вона звільнилася за два тижні до трагедії, що сталася. Керівництво табору нібито відмовилося приймати її заяву про звільнення, відмовилося віддавати їй трудову книжку й зарплатну картку. Пізніше в директора табору в кабінеті знайшли 18 зарплатних карт.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. Внаслідок пожежі загинули троє дівчат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з тим, що сталося, були затримані директор «Вікторії» Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави.