Пожежа у дитячому таборі в Одесі: обставини загибелі дітей розслідуватиме спеціальна слідча група

Обставини загибелі дітей у таборі в Одесі буде розслідувати спільна слідча група. Про це розповів очільник Нацполіції Сергій Князев, передає прес-служба Нацполіції.

За його словами, до її складу увійдуть кращі фахівців Головного слідчого управління(ГСУ) Нацполіції і працівники прокуратури Одеської області.

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«Головне слідче управління Національної поліції відряджає фахових спеціалістів в одеський підрозділ для надання практичної та методичної допомоги з метою якісного, швидкого розслідування всіх причин, якіпризвели до загибелі дітей», – підкреслив Сергій Князєв, додавши, що слідчі вивчатимуть всі обставини події – від проектування та будівництва до безпосередньо експлуатації.

Крім того, очільник Національної поліції повідомив, що вже сьогодні в судовому засіданні буде розглядатися міра запобіжного заходу стосовнодвох працівників закладу, де сталася трагедія.

Як повідомляв УНІАН раніше, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент.

При розбиранні обгорілих руїн було виявлено останки двох дівчаток, через деякий час було повідомлено про фрагменти ще одного тіла. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Затримано директор «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. Сьогодні, 18 вересня, Київським районним судом Одеси задоволено клопотання Одеської місцевої прокуратури №1 і поліції про арешт на 60 діб директора дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» без права на заставу. Також у понеділок судом буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу співробітниці дитячого табору, відповідальній за пожежну безпеку.