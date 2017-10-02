Екс-"беркутівці" отримували по 3-5 тисяч гривень за розгін Євромайдану - Горбатюк

Екс-«беркутівцям», які розганяли учасників Майдану взимку 2013-2014 років, платили за це від 3 до 5 тисяч гривень. Про це під час брифінгу повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, пише «Громадське».

За його словами, такі виплати регулярними з грудня 2013-го до лютого 2014-го. А загалом було виплачено 50 млн гривень нелегальних коштів.

Горбатюк наголосив, що командири підрозділів отримували у кабінеті генерала Володимира Гриняка «незаконні кошти у розмірі 600-800 тисяч гривень для передачі підлеглим підрозділам: по 5 тисяч офіцерам, по 3 призначалося рядовим. Це мається на увазі одна виплата. Такі виплати здійснювалися регулярно і ми маємо дані про виплати 50 млн гривень, за попередніми даними».

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За його словами кошти були націлені на те, що силовики «будуть вчиняти такі дії проти протестувальників, незаконні у тому числі, після яких керівництво держави зможе розраховувати, що Майдан буде припинено», — сказав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН раніше, слідчі ГПУ підозрюють Поготова у постачанні російських спецзасобів для розгону учасників Євромайдану взимку 2014 року, використання яких спричинило загибель одного з мітингувальників і нанесення тілесних ушкоджень 138 учасникам протестів.