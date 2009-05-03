На завтра Україні обіцяють дощі

Завтра у західних, північних областях України очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 17-22°; у Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 8-13° тепла.

На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 17-22°. У Києві вночі 5-7°, вдень 20-22°.