В Україні планують створити систему розвідки і протидії безпілотникам поблизу небезпечних військових об’єктів

В Україні планують створити комплексну систему розвідки, оповіщення і протидії безпілотникам у районах розташування потенційно небезпечних військових об’єктів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, створення і забезпечення функціонування такої системи мають намір обговорити сьогодні під час зустрічі керівний склад командування Повітряних сил Збройних сил України та радник Міністерства оборони України з модернізації наземної інфраструктури Повітряних сил ЗСУ, представник Міністерства оборони Естонської Республіки генерал-майор (у відставці) Валері Саар.

Сторони планують обговорити питання створення і забезпечення функціонування в Україні комплексної системи розвідки, оповіщення та протидії безпілотним авіаційним засобам у районах розташування потенційно небезпечних об’єктів військ, можливості проведення навчань (тренувань) авіації Повітряних сил на аеродромі Емарі (Естонія).

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19 жовтня під час брифінгу-презентації представники командування Повітряних сил ознайомили іноземного радника із заходами, які проводяться у Повітряних силах з питань модернізації аеродромної мережі, зокрема навігаційного та радіотехнічного обладнання аеродромів відповідно до стандартів НАТО, а також обговорили питання участі представників Повітряних сил ЗСУ в роботі Комітету НАТО з ППО з урахуванням досвіду іноземної сторони.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 вересня на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли пожежа і вибухи. Постраждали дві людини.

23 березня 2017 року на арсеналі в Балаклії Харківської області сталася диверсія, внаслідок якої детонували снаряди на військовому арсеналі. Вибухами були пошкоджені десятки будівель. Одна жителька Балаклії під час вибухів загинула внаслідок падіння конструкцій будинку.

29 жовтня 2015 року виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів на військовому складі у Сватовому Луганської області. Внаслідок надзвичайної події загинули 4 людини, з них 3 військових і один цивільний, 27 людей були поранені, пошкоджено та зруйновано домогосподарства 2,5 тис. осіб.