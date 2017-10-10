З Калинівки до інших військових частин вже вивезли понад 150 тонн боєприпасів

З Калинівки (Вінницька область) до інших військових частин вже переміщено понад 150 тонн боєприпасів, а також підготовлено до відправки ще 15 тонн.

Про це повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

"У ліквідації наслідків вибуху боєприпасів на арсеналі в Калинівці беруть участь майже 900 осіб особового складу Збройних Сил України та 81 одиниць спеціальної та автомобільної техніки. До знешкодження боєприпасів, які не розірвалися та інших вибухонебезпечних предметів залучені 38 груп розмінування. Станом на 9.00 10 жовтня уже очищено 15,101 гектарів технічної території арсеналу... Триває робота зі систематизації боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як повідомляється, представники цивільно-військового співробітництва опікуються вирішення проблемних питань громадян, помешкання яких постраждали внаслідок вибуху.

"Продовжується моніторинг гуманітарної ситуації в навколишніх населених пунктах. Завершилося відновлення військового містечка, яке розташоване поблизу арсеналу. Мешканці повернулися до звичного режиму життя, в повному обсязі працюють заклади соціальної інфраструктури", - резюмували в ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.

Станом на 7.00 10 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігалося.