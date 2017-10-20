В Одесі затримали двох підозрюваних у нападі на громадську активістку

В Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у нападі в червні цього року на відому активістку - учасницю експертної комісії «Група 2 травня» Світлану Підпалу. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, двох чоловіків, які підозрюються в тому, що вдень 24 червня в центрі міста побили Підпалу, коли вона підійшла до будинку, в якому проживає, було затримано 19 жовтня.

За словами начальника регіонального главку поліції Дмитра Головіна, підозрюваних встановлено й затримано в результаті цілого комплексу проведених слідчо-розшукових дій.

«Також встановлено всі обставини, пов'язані з цим нападом. Це було справою честі для правоохоронців Одеси», - підкреслив Головін.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня цього року в центрі Одеси зловмисники побили відому активістку - учасницю експертної комісії «Група 2 травня» Світлану Підпалу. Двоє зловмисників підстерегли її на перетині вулиць Ковальської та Тираспольської. Один залишився за кермом заведеного мопеда, другий спочатку покликав активістку, потім схопив за руку, розвернув її й забризкав обличчя з балончика. Потім, заштовхав у кут арочного в'їзду й почав бити кулаками по обличчю. Після нападу підозрювані зникли.

Було відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) КК України.

Підпала є активною учасницею незалежного розслідування, яке проводить громадська комісія «Група 2 травня», створена в 2014 році після масових заворушень, що призвели до загибелі 48 осіб. Вона також бере активну участь у різних акціях протесту, спрямованих проти знищення зеленої зони та забудови узбережжя Чорного моря в Одесі.

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