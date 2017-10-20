У Житомирі стартував другий відкритий чемпіонат кулінарного мистецтва "Battle Chefs 2.0" (фото)

Сьогодні у Житомирі у торговому центрі «Метро» розпочав роботу другий відкритий чемпіонат кулінарного мистецтва і сервісу «Battle Chefs 2.0».

Як передає кореспондент УНІАН, чемпіонат проходить в рамках дводенного свята «GastroCity in Zhytomyr 2017».

Захід приурочено до професійного свята кулінарів, яке щорічно відзначають 20 жовтня (свято було засноване конгресом Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств в 2004 році - УНІАН).

Як зазначив, відкриваючи чемпіонат, голова Житомирської обласної асоціації кулінарів України Віктор Фіалковський, свято проводять для пропагування раціонального, дієтичного та дитячого харчування.

Він уточнив, що в рамках чемпіонату відбудуться майстер-класи зі стародавньої української кухні, з приготування став із птиці, оригінальних блюд з риби та морепродуктів, тощо.

Також в рамках заходу пройдуть практичні змагання кулінарів з приготування ресторанних десертів та суші, з молекулярної кухні.

«В рамках практичних змагань офіціантів відбудуться й «сервіс-класи» із сервірування тематичного святкового столу, зі складання серветок та подачі вина», - повідомив Фіалковський.

Він також представив поважне журі конкурсу, до якого увійшли відомі українські ресторатори, викладачі ресторанного бізнесу, технологи, приватні підприємці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні і завтра у Житомирі проходитиме кулінарне свято «GastroCity in Zhytomyr 2017». Окрім майстер-класів відомих кулінарів та дефіле в кулінарному одязі, в рамках цього заходу проведуть презентацію туристичного потенціалу Житомирщини.