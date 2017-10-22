Мітинги під Радою: активістам дозволили забрати апаратуру із заблокованого автомобіля

Учасники акції протесту біля Верховної Ради України пронесли звукопідсилювальну техніку після кількагодинного блокування поліцією авто з апаратурою.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі цю техніку вже починають встановлювати біля сцени на площі Конституції.

Як заявив журналістам народний депутат України та член "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі Юрій Дерев'янко, звукопідсилювальну техніку організатори планували пронести ще вчора, 21 жовтня.

"Це було ще вчора. Одне звукове обладнання було вивезене звідси і ми просили, щоб нам дали можливість завезти друге звукове обладнання. Поліція сказала, що не можливо це зробити, тому що робочий день. Але буде 22 година, робочий день закінчиться і ввечері ви спокійно можете це зробити. Настала 22 година, нас обманули брутально. Сказали, що вже 22 година і все керівництво роз'їхалося. Треба чекати 8 ранку", - заявив він.

Водночас, за словами народного депутата, мітингувальникам не дозволяли пронести апаратуру і з 8 ранку сьогодні.

"Ми приїхали сьогодні о 8 ранку, вони сказали, у нас немає ніяких команд", - сказав Дерев'янко.

Як наголосив народний депутат, необхідність встановлення звукопідсилювальної техніки організатори акції прописали у заявці.

"У нас є офіційні документи, які ми давали ще 17 числа, про те, що тут відбуватиметься мирний захід і для забезпечення організації мирного заходу потрібна сцена, потрібен звук. Це все є у заявці в Київській міській державній адміністрації", - заявив Дерев'янко.

За його інформацією, після сутичок з поліцією, яка не пропускала авто з апаратурою, ніхто з мітингувальників не постраждав.

Разом з тим Юрій Дерев'янко підкреслив, що після сутичок поліція все ж дозволила пропустити техніку.

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"Коли всі ми з людьми прийшли були навіть невеличкі сутички. Слава Богу, усе обійшлося і в кінці кінців, я так розумію, що на Банковій мабуть, тому що такі дурні вказівки тільки з Банкової можуть поступати - порушувати брутально закон - були розблоковані", - сказав Дерев'янко.

Наразі на площі Конституції та в наметовому містечку на вулиці Грушевського перебуває до 100 людей.

Також мітингувальники на площі Конституції із кондитерських виробів корпорації "Roshen" створили напис "Петя жуй".

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці заблокували автомобіль зі звукопідсилювальною апаратурою учасників акції під ВР.

Біля Верховної Ради 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

У суботу, 21 жовтня, учасники акції провели так зване віче, під час якого оголосили ультиматум президенту України. Вони вимагали протягом 5 днів внести до парламенту законопроекти про імпічмент президенту і про Антикорупційний суд.