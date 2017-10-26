Вибух біля Espreso.TV став п’ятим в Україні з початку року

Теракт у Солом'янському районі Києва став п'ятим з початку року, і четвертим, який став смертельним, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ слідства є відео з терористом, який приїхав й встановлював мотоцикл поблизу каналу "Еспресо" - ГеращенкоПередостанній вибух пролунав 8 вересня на Бессарабській площі столиці, тоді у машині загинув грузинський доброволець Тимур Махаурі. Серйозно постраждала його супутниця.

Під час святкування Дня Незалежності невідомі кинули гранату в урядовому кварталі Києва, а перед цим в Солом’янському районі злетів у повітря автомобіль Максима Шаповала.

31 березня цього року у Маріуполі від вибуху помер контррозвідник СБУ Олександр Хараберюш. За даним слідства, вибухівку в його авто заклала жінка, пов'язана з бойовиками "ДНР", з якими боровся Хараберюш.

Проте ні замовників, ні виконавців цих вибухів правоохоронці досі не назвали.