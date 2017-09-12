Вибух на Бессарабці в Києві: екс-чоловік постраждалої моделі з Донецька розповів про перші хвилини після трагедії

Екс-чоловік постраждалої при вибуху в центрі Києва дівчини Наталії Целовальникової Олексій Кошель розповів, як дізнався про те, що трапилося. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я напевно все-таки дам більш правдиву інформацію, якщо це настільки цікаво громадськості. Приблизно о 18:32 мені зателефонувала дівчина Мар'яна з телефону моєї дитини, яка повідомила про трагедію. Я був неподалік і прибув на місце події через 5 хвилин, побачивши картину, просто ох....в, з криками "де дитина" мені вказали на швидку допомогу, далі деталі ні до чого, реакція просто жесть!! Дитинку почали відвозити в клініку "Охматдит", куди я одразу й рушив, Мар'яна залишалася у швидкій з дитиною, маму вже до цього часу відвезли в лікарню, але невідомо, в яку на той момент. Двома машинами у супроводі друзів ми вирушили за дитиною, поки дитину обстежили я намагався всіма способами дізнатися куди відвезли маму, протягом півгодини ми домоглися все таки і знайшли куди її відвезли", - написав батько постраждалої дитини.

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Далі Олексій повідомив, що купив всі необхідні для Наталії ліки.

"Приїхавши в лікарню я, звичайно, потрапив до лікаря і палату постраждалої, далі не для розголосу, просто пиии..зі ЗМІ вам це більш-менш відомо. Взявши у доктора повний список необхідних ліків ми вирушили в аптеки, десь до першої години ночі весь список ліків був уже в лікарні у лікарів", - підсумував екс-чоловік Наталії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, в результаті якого загинув один чоловік. У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала в результаті вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".