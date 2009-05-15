Кіркоров вийшов зі складу жюрі Євробачення-2009

Співак і продюсер Філіп Киркоров оголосив, що виходить зі складу російського професійного жюрі “Євробачення-2009", передає РІА "Новости".

"Я вважаю, що мені варто утриматися від участі в суддівстві у складі професійного жюрі. Я беру дуже активну участь в житті конкурсу, а з деякими з конкурсантів - як, наприклад, з Сакісом Рувасом - мене пов`язують багаторічні дружні відносини", - цитує його слова директор дирекції громадських зв`язків “Первого канала” Лариса Кримова.

"Я вдячний за честь, надану мені організаторами конкурсу, бути головою професійного жюрі конкурсу. Ця робота безумовно мені цікава, оскільки впродовж багатьох років я мав безпосереднє відношення до "Євробачення" - спочатку як учасник, потім у ролі продюсера, консультанта і просто вболівальника", - додав він.

Кіркоров побоюється, що його дружні стосунки з деякими конкурсантами можуть "викликати в учасників і країн, що представили їх на конкурс, сумніви в об`єктивності рішень російського жюрі".

"Певна річ, і я, і мої колеги чудово розуміємо, що для професіонала, коли він виставляє бали конкурсантам, жодні особисті симпатії ролі не грають. Проте я не можу допустити навіть щонайменшої можливості сумнівів в об`єктивності професійного російського жюрі, тому прийняв рішення вийти з його складу", - пояснив співак.

Він додав, що візьме участь у фіналі конкурсу як коментатор російського ефіру.

По повідомленню агенства, професійне російське жюрі конкурсу "Євробачення-2009" очолить продюсер Ігор Матвієнко.