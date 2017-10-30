У Житомирі проведуть майстер-клас зі стрільби з лука у рамках грантового проекту Житомирської ОДА

У Житомирі завтра відбудеться майстер-клас зі стрільби з лука у рамках грантового проекту за кошти Житомирської облдержадміністрації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі цього відомства.

Як зазначається у повідомленні, проект «Стрільба з лука – олімпійський вид спорту та нові можливості здорового способу життя» реалізовує громадська організація «Федерація стрільби з лука Житомирської області».

Захід відбудеться завтра, 31 жовтня, о 15.30 год. у школі №5 за адресою: вулиця О. Клосовського, 16.

«Майстер-клас складатиметься з двох частин – теоретичної та практичної. Плануємо, що участь візьмуть близько 30 осіб, серед яких – вчителі шкіл, представники громадських об’єднань, які цікавляться цим видом спорту», – розповів УНІАН керівник проекту Олександр Большаков.

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Сума гранту для організації складає 60 тис. грн.

Вказаний проект також передбачає проведення з 1 вересня по 30 листопада цього року семінарів та майстер-класів зі стрільби з лука у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах Житомирської області.

«Завдяки проекту молодь матиме можливість самореалізуватися у цьому Олімпійському виді спорту», - уточнюють у прес-службі ОДА.

Планується, що такі семінари та майстер-класи також сприятимуть розвитку нового виду спорту у Житомирський області, а також включення стрільбу з лука до програм факультативів у школах.