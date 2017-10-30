Майже дві третини читачів УНІАН не почувають себе у безпеці на вулицях України – опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 61% наших читачів зізналися, що не почувають себе у безпеці на вулицях власних міст, і чим далі – тим страшніше.

Водночас лише 13% опитаних відповіли, що почувають себе у безпеці, адже вірять, що нова поліція може їх вберегти.

Читайте такожГеращенко про вбивства і замахи у Києві: правоохоронці повинні не тільки селфі робити, а й розкривати злочини

При цьому 16% констатують, що будь-яка ситуація з безпекою в Україні все одно краще, ніж в АТО, а ще 3% відзначають, що на Донбасі вони вже давно звикли до ризику, тому впевнені, що й інша частина України також звикне.

Решта 7% читачів зауважили, що просто живуть за принципом: якщо проблему не помічати – її не буде.

Як повідомляв УНІАН, попри низку резонансних злочинів, які протягом останнього часу трапились в різних частинах України, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков похвалився зменшенням кількості злочинів в країні.